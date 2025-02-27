В Самаре 400 человек 27 февраля эвакуировались из ТЦ на Московском шоссе

В Самаре 27 февраля прошла эвакуация из торгово-развлекательного центра Letout. В 15.12 в здании на 18 километра Московского шоссе, 25Б сработала пожарная сигнализация, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
— До прибытия пожарно-спасательных подразделений в целях безопасности были эвакуированы 400 человек, — уточнила пресс-служба ведомства.
Оказалось, что тревога была напрасной. Пожарные выяснили, что в ТРЦ было ложное срабатывание сигнализации.
А 26 февраля в Самаре эвакуировали учеников лицея № 124. В образовательное учреждение поступил ложный сигнал о минировании.