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В Самаре 400 человек 27 февраля эвакуировались из ТЦ на Московском шоссе

В одном из ТРК Самары сработала пожарная сигнализация.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 27 февраля прошла эвакуация из торгово-развлекательного центра Letout. В 15.12 в здании на 18 километра Московского шоссе, 25Б сработала пожарная сигнализация, рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений в целях безопасности были эвакуированы 400 человек, — уточнила пресс-служба ведомства.

Оказалось, что тревога была напрасной. Пожарные выяснили, что в ТРЦ было ложное срабатывание сигнализации.

А 26 февраля в Самаре эвакуировали учеников лицея № 124. В образовательное учреждение поступил ложный сигнал о минировании.

МЧС