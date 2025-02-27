В Казани аферистка попыталась обмануть налоговую на 409 тысяч рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы Казани. Женщина попыталась незаконно получить налоговый вычет на сумму более 409 тысяч рублей, используя фиктивные документы. Ее действия были вовремя пресечены сотрудниками налоговой инспекции, и теперь аферистку ждет судебное разбирательство.
По данным следствия, женщина действовала в составе группы лиц, занимавшихся мошенническими схемами. Она предоставила в налоговую службу поддельные документы, подтверждающие якобы оказанные ей в течение нескольких лет медицинские услуги. На основании этих бумаг она подала декларации о доходах, рассчитывая на крупный налоговый вычет. Однако сотрудники налоговой инспекции быстро выявили подлог и предотвратили незаконное получение денег из бюджета.
Женщину обвинили в покушении на мошенничество. Уголовное дело уже направлено в Приволжский районный суд Казани. Несмотря на доказательства, злоумышленница свою вину не признает. Этот случай стал очередным напоминанием о том, что попытки обмануть государство рано или поздно приводят к серьезным последствиям. Теперь мошеннице предстоит ответить перед законом за свои действия.