В Казани аферистка попыталась обмануть налоговую на 409 тысяч рублей

Женщину обвинили в покушении на мошенничество. Уголовное дело уже направлено в Приволжский районный суд Казани. Несмотря на доказательства, злоумышленница свою вину не признает. Этот случай стал очередным напоминанием о том, что попытки обмануть государство рано или поздно приводят к серьезным последствиям. Теперь мошеннице предстоит ответить перед законом за свои действия.