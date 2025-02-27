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Завершено расследование уголовного дела бывшего зампреда думы Жигулевска

В Самарской области бывшего зампреда думы обвиняют в получении взяток.

Источник: СУ СК России по Самарской области

В Самарской области в апреле прошлого года задержали известного политика и бывшего заместителя председателя городской думы Жигулевска Николая Радайкина. В феврале текущего года сотрудники СУ СК России по региону завершили расследование уголовного дела.

— Политика и бывшего директора муниципального учреждения «Жигулевскстройзаказчик» обвиняют во взяточничестве и незаконном обороте боеприпасов, — отметили в ведомстве.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый получил от представителя коммерческой организации за оказание помощи 3 миллиона рублей. Взятка оказывала содействие для привлечение конкретной компании к работам, финансируемым в рамках федеральной программы.

Подозреваемый также получил взятку от подрядчиков в размере 50 млн рублей, а после выступил посредником при передаче более 90 млн рублей за аналогичную помощь. Помимо этого, во время обыска у бывшего политика изъяли 6 патронов для стрельбы из автоматов.

СК