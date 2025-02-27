Завершено расследование уголовного дела бывшего зампреда думы Жигулевска

Подозреваемый также получил взятку от подрядчиков в размере 50 млн рублей, а после выступил посредником при передаче более 90 млн рублей за аналогичную помощь. Помимо этого, во время обыска у бывшего политика изъяли 6 патронов для стрельбы из автоматов.