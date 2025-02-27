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ДТП на трассе в Ростовской области унесло жизнь 75-летнего водителя

Пожилой водитель «ВАЗа» погиб в ДТП на трассе Новошахтинск — Гуково.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Новошахтинск — Гуково в Ростовской области в ДТП погиб 75-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115». Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 27 февраля. Предварительно, легковушка «ВАЗ 2115» столкнулась со встречным автомобилем «ВАЗ 2110». Личность водителя второй машины устанавливается.

— Полицейские сейчас выясняют обстоятельства и причины произошедшего, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Всех автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.