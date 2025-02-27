Приговор блогеру Блиновской огласят 3 марта

Блиновская, по версии следствия, за период 2019—2021 годов уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей, используя схему дробления бизнеса. В апреле 2023 года она была задержана при попытке покинуть Россию. Ей предъявлены обвинения по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Блиновская признала вину по налоговым правонарушениям, но отвергает обвинения в легализации средств, заявляя, что не имеет отношения к инкриминируемым ей операциям.