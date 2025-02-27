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У мыса Панагия разобрали 40 метров танкера «Волгонефть-239»

В районе мыса Панагия завершается демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239».

Специалисты продолжают поэтапно разрезать судно, сортировать фрагменты и вывозить их с берега для дальнейшей переработки. На данный момент удалось переместить на сушу и разобрать уже 40 метров корпуса.

Директор компании «ЭкоПромТех» Дмитрий Кириенко отметил, что за последние двое суток судно удалось дополнительно сдвинуть на 10 метров. Руководитель подчеркнул, что все шесть этапов демонтажных работ успешно завершены.

По словам Кириенко, специалисты уже разобрали два танка, и впереди осталось лишь демонтировать оставшиеся два. Также он добавил, что работы практически завершены: финальный этап включает в себя подтягивание оставшихся частей судна и их утилизацию.