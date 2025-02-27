В Уфе проверят инструктора, спасшего тонувшего 15-летнего мальчика в бассейне

В Уфе в бассейне едва не погиб 15-летний кадет. Юноша пришел вместе с одногруппниками на занятие физкультуры в центр спортивной подготовки им. Римы Баталовой. Так как подросток плавать не умел, ему дали специальное снаряжение, однако в какой-то момент он стал тонуть.
На помощь тонущему пришел тренер бассейна. Он вытащил его и стал оказывать первую помощь. Кадета увезли в больницу в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Shot.
Сейчас в отношении работника бассейна инициирована проверка. Ему грозит уголовное преследование по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Самое тяжкое наказание по этой статье — это лишение свободы сроком до шести лет.
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