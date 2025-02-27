В Уфе проверят инструктора, спасшего тонувшего 15-летнего мальчика в бассейне

В Уфе в бассейне едва не погиб 15-летний кадет. Юноша пришел вместе с одногруппниками на занятие физкультуры в центр спортивной подготовки им. Римы Баталовой. Так как подросток плавать не умел, ему дали специальное снаряжение, однако в какой-то момент он стал тонуть.