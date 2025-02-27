Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе проверят инструктора, спасшего тонувшего 15-летнего мальчика в бассейне

В Уфе на инструктора, спасшего курсанта от утопления, завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в бассейне едва не погиб 15-летний кадет. Юноша пришел вместе с одногруппниками на занятие физкультуры в центр спортивной подготовки им. Римы Баталовой. Так как подросток плавать не умел, ему дали специальное снаряжение, однако в какой-то момент он стал тонуть.

На помощь тонущему пришел тренер бассейна. Он вытащил его и стал оказывать первую помощь. Кадета увезли в больницу в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Shot.

Сейчас в отношении работника бассейна инициирована проверка. Ему грозит уголовное преследование по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Самое тяжкое наказание по этой статье — это лишение свободы сроком до шести лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.