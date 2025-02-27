Напуганный Буйнов выскочил из Lexus сразу после наезда на женщину и судорожно пытался ей помочь

Напомним, 26 февраля в Московской области певец Александр Буйнов за рулём своего автомобиля сбил 61-летнюю женщину, которая работает воспитательницей в детском саду. По информации журналистов, после инцидента музыкант не извинился и попытался замять дело, предложив деньги сыну женщины. Сейчас потерпевшая с травмами находится в больнице. Буйнову грозит лишение водительских прав. Однако сам музыкант отверг все обвинения в том, что якобы не помог женщине после наезда на неё. Он назвал «спекуляциями» и ложью публикации в СМИ, порочащие его честь.