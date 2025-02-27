Напуганный Буйнов выскочил из Lexus сразу после наезда на женщину и судорожно пытался ей помочь

«Он не только выскочил из машины в футболке. Он пытался поднять. Предлагал посадить в машину и доставить в первое медицинское учреждение. На мой взгляд, это неправильно. Потому что надо всегда придерживаться всё-таки медицинских рекомендаций при транспортировке. Но он пытался это сделать всеми доступными способами», — пояснил он в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, Буйнов обязательно окажет пострадавшей всю необходимую помощь, музыкант признаёт свою вину в случившемся и не будет избегать контактов с семьёй потерпевшей.
Напомним, 26 февраля в Московской области певец Александр Буйнов за рулём своего автомобиля сбил 61-летнюю женщину, которая работает воспитательницей в детском саду. По информации журналистов, после инцидента музыкант не извинился и попытался замять дело, предложив деньги сыну женщины. Сейчас потерпевшая с травмами находится в больнице. Буйнову грозит лишение водительских прав. Однако сам музыкант отверг все обвинения в том, что якобы не помог женщине после наезда на неё. Он назвал «спекуляциями» и ложью публикации в СМИ, порочащие его честь.