Появилось видео с места взрыва гранаты у правительства Самарской области

В Самарской области ранним в четверг, 27 февраля, неизвестный мужчина бросил гранату у здания правительства региона. Подозреваемого уже удалось задержать.
Видео с последствиями взрыва поделились представители СУ СК России по региону. Судя по опубликованным кадрам, на месте работали сотрудники правопорядка, проводя необходимые следственные действия. По данному факту завели уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, по версии следствия, мужчина бросил гранату примерно в 05:30. После этого подозреваемый скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.