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Появилось видео с места взрыва гранаты у правительства Самарской области

В Самарской области показали последствия взрыва у здания правительства.

Источник: СУ СК по Самарской области

В Самарской области ранним в четверг, 27 февраля, неизвестный мужчина бросил гранату у здания правительства региона. Подозреваемого уже удалось задержать.

Видео с последствиями взрыва поделились представители СУ СК России по региону. Судя по опубликованным кадрам, на месте работали сотрудники правопорядка, проводя необходимые следственные действия. По данному факту завели уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, по версии следствия, мужчина бросил гранату примерно в 05:30. После этого подозреваемый скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.

СК