Появилось видео с места взрыва гранаты у правительства Самарской области

Видео с последствиями взрыва поделились представители СУ СК России по региону. Судя по опубликованным кадрам, на месте работали сотрудники правопорядка, проводя необходимые следственные действия. По данному факту завели уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.