Учащийся помог поймать наркомана в балаклаве, напавшего на женщину в Солигорске

В Солигорском районе учащийся помог милиции задержать игромана, который напал на женщину, рассказали в УВД Миноблисполкома.
Так, 32-летний солигорчанин в балаклаве напал на 60-летнюю женщину в вечернее время в лесополосе. Угрожая ножом, преступник вынудил горожанку отдать банковскую карту и смартфон, а еще сказать пин-код от карты. С похищенной карты мужчина снял 400 белорусских рублей. Но около банкомата странного клиента в балаклаве заметил учащийся местного колледжа, о чем парень и сообщил в милицию.
Злоумышленника в течение пары минут задержал наряд патрульной милиции. Игромана водворили в изолятор временного содержания. Его будут судить за разбой (ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси) и могут посадить на 10 лет. Раньше фигурант судим не был, а на ограбление пошел из-за игровой зависимости.
Как прокомментировали в УВД, принято решение поощрить учащегося за проявленные сознательность и гражданское мужество.
Еще белорус случайно выстрелил себе в голову, когда хвастался самодельным оружием: «Выжил после огнестрельного ранения в голову».
А минчанка-бухгалтер пойдет под суд, вырвав несколько страниц из трудовой книжки.