Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учащийся помог поймать наркомана в балаклаве, напавшего на женщину в Солигорске

Учащийся колледжа помог милиции задержать наркомана в балаклаве в Солигорске.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорском районе учащийся помог милиции задержать игромана, который напал на женщину, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Так, 32-летний солигорчанин в балаклаве напал на 60-летнюю женщину в вечернее время в лесополосе. Угрожая ножом, преступник вынудил горожанку отдать банковскую карту и смартфон, а еще сказать пин-код от карты. С похищенной карты мужчина снял 400 белорусских рублей. Но около банкомата странного клиента в балаклаве заметил учащийся местного колледжа, о чем парень и сообщил в милицию.

Злоумышленника в течение пары минут задержал наряд патрульной милиции. Игромана водворили в изолятор временного содержания. Его будут судить за разбой (ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси) и могут посадить на 10 лет. Раньше фигурант судим не был, а на ограбление пошел из-за игровой зависимости.

Как прокомментировали в УВД, принято решение поощрить учащегося за проявленные сознательность и гражданское мужество.

Еще белорус случайно выстрелил себе в голову, когда хвастался самодельным оружием: «Выжил после огнестрельного ранения в голову».

А минчанка-бухгалтер пойдет под суд, вырвав несколько страниц из трудовой книжки.