Учащийся помог поймать наркомана в балаклаве, напавшего на женщину в Солигорске

Так, 32-летний солигорчанин в балаклаве напал на 60-летнюю женщину в вечернее время в лесополосе. Угрожая ножом, преступник вынудил горожанку отдать банковскую карту и смартфон, а еще сказать пин-код от карты. С похищенной карты мужчина снял 400 белорусских рублей. Но около банкомата странного клиента в балаклаве заметил учащийся местного колледжа, о чем парень и сообщил в милицию.