В Челябинской области грузовик протаранил трамвай

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием общественного транспорта.
Сообщается, что все произошло 27 февраля в районе дома 7 по улице Сульфидная.
Водитель грузового автомобиля Howo не справился с управлением, совершил столкновение с трамваем.
«В результате транспортные средства получили механические повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет, в тот момент трамвай следовал без пассажиров», — говорится в комментарии.
По факту ДТП проводится административное расследование.