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В Челябинской области грузовик протаранил трамвай

В Челябинской области грузовик протаранил трамвай, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием общественного транспорта.

Сообщается, что все произошло 27 февраля в районе дома 7 по улице Сульфидная.

Водитель грузового автомобиля Howo не справился с управлением, совершил столкновение с трамваем.

«В результате транспортные средства получили механические повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет, в тот момент трамвай следовал без пассажиров», — говорится в комментарии.

По факту ДТП проводится административное расследование.

ДТП