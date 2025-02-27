С бывшего ректора самарского вуза сняли часть обвинений

В Самаре с бывшего ректора СГЭУ Светланы Ашмариной сняли обвинения в служебном подлоге. Это следует из карточки дела на сайте Октябрьского районного суда. На 27 февраля было назначено предварительное слушание по этому делу.
Напомним, что Светлану Ашмарину задержали в 2021 году по подозрению в махинациях на 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело также было заведено в отношении ее подчиненной Ларисы Березовской. Следствие полагает, что они заключили фиктивные договоры на научные исследования.
В ноябре 2024 года экс-ректора заподозрили еще в одном преступлении: якобы она фиктивно устроила на работу сотрудницу, а ее зарплату получала сама. Но сейчас в карточке дела указаны только обвинения в присвоении и растрате.