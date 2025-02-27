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Уфимец напал с табуреткой на камеру наблюдения

Житель Уфы напал с табуретом на камеру наблюдения в подъезде.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчина пытался разбить камеру наблюдения, установленную в подъезде жилого дома. Странный и непонятный поступок запечатлела сама система, которая осталась цела, несмотря на все попытки уфимца вывести прибор из строя.

Мужчина в порыве необъяснимой ярости вооружился табуретом и стал им бить камеру. Удары сыпались один за другим, пока уфимец просто не сдался.

Соседи на такой поступок отреагировали негативно и написали на подъездного дебошира заявление в полицию.

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