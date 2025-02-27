Из США депортировали совершившего 10 лет назад разбойное нападение россиянина

Обвиняемому удалось скрыться от уголовного преследования, и в апреле 2020 года он был объявлен в международный розыск. В мае 2021-го поступила информация, что он находится на территории США в связи с возможным нарушением им миграционного законодательства. Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами США с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Кошелева.