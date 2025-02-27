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Из США депортировали совершившего 10 лет назад разбойное нападение россиянина

Из США депортировали россиянина Дмитрия Кошелева, совершившего десять лет назад разбойное нападение. Об этом Ленте.ру сообщили в Генеральной прокуратуре.

Источник: Reuters

Кошелев обвиняется по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый 15 июля 2014 года находился в пассажирском терминале аэропорта Пулково, где совместно с соучастниками напал с оружием на сидевших в машине людей и похитил у них имущество и деньги в размере 1,5 миллиона долларов.

Обвиняемому удалось скрыться от уголовного преследования, и в апреле 2020 года он был объявлен в международный розыск. В мае 2021-го поступила информация, что он находится на территории США в связи с возможным нарушением им миграционного законодательства. Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами США с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Кошелева.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое россиянина по следам на снегу.