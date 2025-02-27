Суд в Монако аннулировал уголовное дело против миллиардера Рыболовлева

Разбирательство по делу продолжалось много лет. Оно связано с конфликтом между Рыболовлевым, швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и их общей подругой, жительницей Монако Таней Раппо. Она познакомила бизнесмена и арт-дилера в начале 2000-х, когда Рыболовлев захотел собрать коллекцию произведений искусства. Однако уже в январе 2015 года российский бизнесмен подал иск о мошенничестве (это дело уже прекращено), обвинив Бувье в продаже картин по завышенной цене и получении «невероятной прибыли», а Раппо — в том, «что она воспользовалась своей ролью посредника для сверхмерного обогащения».