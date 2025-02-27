В Калининграде раскрыли убийство, совершенное 13 лет назад

По версии следствия, в марте 2012 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей знакомой, находившейся у него в гостях, не менее двух ударов кулаком в живот. От полученной травмы женщина скончалась на месте. По факту смерти калининградки следственными органами СК России Калининградской области было возбуждено уголовное дело, но длительное время преступление оставалось нераскрытым.