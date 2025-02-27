Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфа, Стерлитамак и Салават оказались недостаточно грязными

Города Башкирии признали недостаточно загрязненными для «Чистого воздуха».

Источник: Комсомольская правда

Три башкирских города не смогли войти в проект «Чистый город», потому что индекс загрязнения атмосферы в них не соответствует «критичным отметкам». По словам министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, речь идет об Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

Глава ведомства подчеркнул, что власти направляют заявки о включении в проект каждый год, однако по критериям, предъявляемым к участникам, города Башкирии не могут пройти.

— Несмотря на это, в 2025 году министерство планирует заключить соглашения о снижении выбросов с крупными нефтеперерабатывающими, химическими и оборонными предприятиями Уфы, — сказал Фазылов в интервью телеканалу UTV.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.