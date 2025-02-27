Уфа, Стерлитамак и Салават оказались недостаточно грязными

Три башкирских города не смогли войти в проект «Чистый город», потому что индекс загрязнения атмосферы в них не соответствует «критичным отметкам». По словам министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, речь идет об Уфе, Стерлитамаке и Салавате.