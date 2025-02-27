Уфа, Стерлитамак и Салават оказались недостаточно грязными

Три башкирских города не смогли войти в проект «Чистый город», потому что индекс загрязнения атмосферы в них не соответствует «критичным отметкам». По словам министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, речь идет об Уфе, Стерлитамаке и Салавате.
Глава ведомства подчеркнул, что власти направляют заявки о включении в проект каждый год, однако по критериям, предъявляемым к участникам, города Башкирии не могут пройти.
— Несмотря на это, в 2025 году министерство планирует заключить соглашения о снижении выбросов с крупными нефтеперерабатывающими, химическими и оборонными предприятиями Уфы, — сказал Фазылов в интервью телеканалу UTV.
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