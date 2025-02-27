В Челябинске задержали топ-менеджера национализированной «Макфы»

В «Макфе» подтвердили задержание своего высокопоставленного сотрудника.
Когда будет чёткое понимание о причинах задержания, то мы примем решение о возможности более подробного комментария. Пока это для нас большая неожиданность.
По данным источника 74.ru, основанием для задержания Владлена Паршина могло стать подозрение в получении взятки.
В региональных управлениях Следственного комитета и ФСБ информацию пока не комментируют.
Напомним, в мае прошлого года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче активов «Макфы» в собственность государства. В июле компания «М-Групп», которая управляет холдингом, перешла под управление структуры Россельхозбанка. В дальнейшем апелляция и кассация оставили в силе решение о национализации.
А в минувшем январе всё тот же Центральный райсуд удовлетворил ещё один иск Генпрокуратуры — о взыскании с бывших собственников «Макфы» 19,7 миллиарда рублей и 100% долей в ООО «Мишкинский продукт» в пользу государства.