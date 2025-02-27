В Челябинске задержали топ-менеджера национализированной «Макфы»

А в минувшем январе всё тот же Центральный райсуд удовлетворил ещё один иск Генпрокуратуры — о взыскании с бывших собственников «Макфы» 19,7 миллиарда рублей и 100% долей в ООО «Мишкинский продукт» в пользу государства.