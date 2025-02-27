В Ростовской области десять человек заподозрили в особо крупном мошенничестве

В Ростовской области перед законом предстанут десять человек, подозреваемых в особо крупном мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Всего будут разбираться в 951 эпизоде нарушения закона, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.