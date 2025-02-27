В Ростовской области десять человек заподозрили в особо крупном мошенничестве

В Ростовской области перед законом предстанут десять человек, подозреваемых в особо крупном мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Всего будут разбираться в 951 эпизоде нарушения закона, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Как уточнили в инстанции, одному из подсудимых предъявили обвинение по 522 эпизодам, остальные 429 эпизодов инкриминируют девяти соучастникам.
— Слушания в Багаевском районном суде назначили на 12 марта 2025 года, — уточнили в пресс-службе судов региона.
Детали дела пока неизвестны. Отметим, наказание по части 4 статьи 159.2 УК РФ составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.