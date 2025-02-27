Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области десять человек заподозрили в особо крупном мошенничестве

951 эпизод мошенничества рассмотрит суд в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области перед законом предстанут десять человек, подозреваемых в особо крупном мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Всего будут разбираться в 951 эпизоде нарушения закона, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как уточнили в инстанции, одному из подсудимых предъявили обвинение по 522 эпизодам, остальные 429 эпизодов инкриминируют девяти соучастникам.

— Слушания в Багаевском районном суде назначили на 12 марта 2025 года, — уточнили в пресс-службе судов региона.

Детали дела пока неизвестны. Отметим, наказание по части 4 статьи 159.2 УК РФ составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.