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СК просит арестовать экс-замминистра транспорта Чалика по делу о растрате

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, которого подозревают в присвоении более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Зарегистрирован материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чалика Игоря Петровича», — сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия. Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. Предварительно, он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.