СК просит арестовать экс-замминистра транспорта Чалика по делу о растрате

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия. Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. Предварительно, он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.