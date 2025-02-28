Количество погибших в ДТП в Норильске увеличилось до двух

Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
Напомним, авария произошла утром 26 февраля на 2 км объездной дороги района Талнах. 46-летний водитель «Субару» ехал в сторону автодороги «Норильск — Талнах» и в какой-то момент вырулил на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».
В результате ДТП на месте погиб пассажир отечественной легковушки. Им был 41-летний мужчина. Еще один 46-летний пассажир позже скончался в медучреждении. Сейчас врачи борются за жизнь водителя «Лады».
При этом водитель «Субару» не пострадал. В его отношении возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. В отношении 46-летнего мужчины избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.