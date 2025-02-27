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Виновник ДТП, в котором разбились две семьи из Башкирии, не смог обжаловать приговор

В Оренбуржье не смягчили приговор виновнику ДТП с четырьмя погибшими.

Источник: Комсомольская правда

В Оренбургской области выживший в страшной аварии, в которой погибли четверо, попытался обжаловать приговор. Напомним, жуткое ДТП произошло на трассе М-5 под Орском. Две семейные пары из Башкирии поехали сопровождать дочерей на соревнования по гимнастике, но из-за роковой ошибки водителя они оказались под колесами фуры.

В суде было установлено, что ни один из пассажиров пристегнут в момент аварии не был. К тому же, их число превышало допустимое количество в салоне: вместо разрешенных четырех пассажиров было пятеро.

От тяжелых травм погибла семья из Салавата: 30-летний мужчина, 29-летняя женщина и их девятилетняя дочь. Дома их ждал сын. Также авария унесла жизнь 35-летняя пассажирки, ее муж и дочь чудом выжили.

Пережившего страшную аварию водителя приговорили к четырем годам колонии поселения. Также на два с половиной года запретили управлять автомобилями. Мужчина попытался обжаловать приговор, однако суд оставил решение в силе.

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