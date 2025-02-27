На таксиста напали с ножом в Караганде

По словам автора ролика, появившегося в Instagram, нападение произошло у магазина «Алмаз» на Юго-Востоке. Растерянного мужчину, руки у которого были в крови, заметили проходившие мимо молодые люди. Они не растерялись, вызвали полицию. А пока ехал патруль, купили медикаменты и оказали таксисту первую помощь.