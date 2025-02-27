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Демский район Уфы готовится к весеннему паводку

В Уфе первый затапливаемый район готовится к паводку.

Источник: Комсомольская правда

Демский район Уфы готовится к весеннему паводку. Традиционно Дема оказывается одной из первых затапливаемых зон. Ситуация обостряется из-за выхода рек Белой и Демы.

— Проезд по дорогам к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон», традиционно затрудняющийся от разлива рек Белая и Дёма, находятся под пристальным контролем. При уровне воды выше 300 см, их подтопление неизбежно, но мы готовы, — сообщил глава администрации Демского района.

Напомним, что в Башкирии с сегодняшнего дня начались взрывные работы на реках для предотвращения ледяных заторов. Так, например, взрывы прозвучали на реке Уршак в Чишминском районе.

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