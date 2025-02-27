В Таганроге мужчина украл золотое кольцо

По данным регионального ведомства, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бесцельно гулял по улицам города. Встретив 51-летнего мужчину, он попытался с ним завести разговор. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил дончанина и украл золотое кольцо. Позднее выяснилось, что потерпевший посетил ювелирный магазин, где приобрел золотое кольцо в подарок своей жене. Украденное украшение подозреваемый сдал в ломбард.