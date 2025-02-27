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В Таганроге мужчина украл золотое кольцо

В Таганроге задержали подозреваемого в краже золотого кольца.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге полиция задержала подозреваемого в грабеже золотого кольца. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По данным регионального ведомства, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бесцельно гулял по улицам города. Встретив 51-летнего мужчину, он попытался с ним завести разговор. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил дончанина и украл золотое кольцо. Позднее выяснилось, что потерпевший посетил ювелирный магазин, где приобрел золотое кольцо в подарок своей жене. Украденное украшение подозреваемый сдал в ломбард.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.