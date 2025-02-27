Дочь Джина Хэкмена назвала возможную причину смерти актера и его жены

Джин Хэкмен родился в 1930 году. В 30 лет он получил роль в театре на Бродвее, затем сыграл несколько эпизодических ролей в кино. В 1964 году актеру предложили сняться в кинокартине «Лилит», в которой также сыграл Уоррен Битти. В 1967 году Джин Хэкмен исполнил роль старшего брата преступника в фильме «Бонни и Клайд». В 1971 году за роль в фильме «Французский связной» актер был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль», «Золотого глобуса» и премии BAFTA. Также актер получил «Оскар» за роль в фильме «Непрощенный». В 2004 году Джин Хэкмен объявил о завершении актерской карьеры.