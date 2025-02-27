Россиянин захотел поменять тариф и стал бездомным

Первый звонок от аферистов поступил в ноябре прошлого года, причем с четырехзначного номера. Мужчину предложили помочь в смене тарифного плана и попросили продиктовать код из СМС, что он и сделал. Следом на связь вышел лжесиловик: он заявил, что на россиянина был незаконно оформлен кредит. Поддавшись на убедительные доводы, пострадавший согласился взять кредит «на опережение» и продал две свои квартиры. Выручку от сделки он передал аферистам, в итоге оставшись вовсе без жилья. На помощь россиянину пришла руководство социального приюта.