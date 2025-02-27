В Таганроге в ДТП столкнулись две иномарки

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Хендай Соната» двигался в районе дома № 62. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в автомобиль «Хендай Акцент». От сильного удара первую машину отбросило в бетонное ограждение. К счастью, обошлось без пострадавших.