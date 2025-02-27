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В Таганроге в ДТП столкнулись две иномарки

В Таганроге на улице 2-й Советской столкнулись две иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в автомобильной аварии столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 27 февраля около 13:15 на улице 2-я Советская.

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Хендай Соната» двигался в районе дома № 62. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в автомобиль «Хендай Акцент». От сильного удара первую машину отбросило в бетонное ограждение. К счастью, обошлось без пострадавших.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.