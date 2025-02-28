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Жительницу Верещагино осудят за хладнокровное убийство соседки

Женщина задушила обидчицу бельевой веревкой.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Верещагино, которая жестоко расправилась со своей соседкой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Утром 25 декабря прошлого года в Верещагино местная жительница поссорилась со своей соседкой. Обвиняемая не выдержала накала и задушила обидчицу бельевой веревкой. Потерпевшая скончалась на месте.

«На период следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.