Школьник из Москвы отдал мошенникам более 1 млн рублей после звонка от якобы завуча

«Мальчику позвонил незнакомец, который представился школьным завучем и сообщил о необходимости зайти в электронный журнал. Затем с ним связался другой собеседник, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил, что аккаунты его родителей на “Госуслугах” взломаны, и призвал задекларировать денежные средства, которые лежат у них дома», — рассказал собеседник.