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Школьник из Москвы отдал мошенникам более 1 млн рублей после звонка от якобы завуча

В Москве 12-летний подросток ответил на звонок неизвестного, назвавшегося школьным завучем, и отдал мошенникам более 1 млн рублей. Об этом 27 февраля сообщил источник Известий.

Источник: AP 2024

«Мальчику позвонил незнакомец, который представился школьным завучем и сообщил о необходимости зайти в электронный журнал. Затем с ним связался другой собеседник, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил, что аккаунты его родителей на “Госуслугах” взломаны, и призвал задекларировать денежные средства, которые лежат у них дома», — рассказал собеседник.

Спустя несколько часов школьник вышел во двор и положил деньги на заднее сиденье подъехавшего такси. Ущерб составил 1 млн 30 тыс. рублей, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что мошенники выманили у подростка $5,5 тыс. под предлогом обновления школьного электронного дневника. По данным источника «Известий», преступники сообщили 15-летнему юноше, что его аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан, а со счета его матери перевели деньги третьим лицам.