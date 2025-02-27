В Белгородской области из-за атаки ВСУ на село ранен мужчина

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу и атакам FPV-дронов. В результате обстрела ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал он.
По словам губернатора, мужчине оказывают всю необходимую помощь. «Предварительно, в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли и заборы», — сообщил губернатор.
Еще одно село в Волоконовском районе атаковано FPV-дроном. В селе Коновалово от удара беспилотника о кровлю частного дома повреждены крыша и надворная постройка.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки беспилотника различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. «Информация о последствиях уточняется», — добавил губернатор.