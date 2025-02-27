В Белгородской области из-за атаки ВСУ на село ранен мужчина

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу и атакам FPV-дронов. В результате обстрела ранен мужчина. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал он.