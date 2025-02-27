В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в остановку, два человека погибли

Инцидент произошел в Сормовском районе города в четверг, около 20:00.
«По предварительной информации, водитель каршерингового автомобиля, двигаясь в районе улицы Землячки, допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего задел остановку общественного транспорта. В результате ДТП два человека погибли, пять граждан получили ранения различной степени тяжести», — указали в ведомстве.
На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются все обстоятельства случившегося. Информация предварительная и требует уточнения.
Позднее региональный Минздрав проинформировал, что в результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них погибли на месте. Трех человек госпитализировали в медучреждения, четвертый обратился к медикам самостоятельно. Состояние пострадавших — разной степени тяжести.
В свою очередь, прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.