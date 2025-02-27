Три человека госпитализированы после ДТП у остановки в Сормове

Три человека госпитализированы с места ДТП на улице Землячки в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Ещё один пострадавший обратился к медикам самостоятельно. Состояние пострадавших — различной степени тяжести.
Всего в ДТП пострадали шесть человек, из них двое погибли на месте.
Напомним, по предварительной информации ГУ МВД по региону, сегодня, 27 февраля, около 20.00 водитель автомобиля каршеринга допустил опрокидывание, в результате чего задел остановку общественного транспорта.