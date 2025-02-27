Число пострадавших при наезде авто на пешеходов в Израиле достигло 14 человек

В сообщении говорится, что в критическом состоянии находится 17-летняя девушка, получившая серьезные травмы головы и конечностей. 60-летний мужчина и 19-летняя женщина также получили травмы головы, их состояние оценивается как тяжелое. Все люди доставлены в больницу «Гилель Яфе» в Хадере.