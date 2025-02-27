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Число пострадавших при наезде авто на пешеходов в Израиле достигло 14 человек

В Израиле число пострадавших, после того как автомобиль совершил наезд на людей, стоявших на автобусной остановке, достигло 14. Об этом 27 февраля сообщает портал Ynet.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении говорится, что в критическом состоянии находится 17-летняя девушка, получившая серьезные травмы головы и конечностей. 60-летний мужчина и 19-летняя женщина также получили травмы головы, их состояние оценивается как тяжелое. Все люди доставлены в больницу «Гилель Яфе» в Хадере.

По данным портала, подозреваемым оказался 53-летний палестинец, который нелегально жил в Израиле.

«Водитель скрывшегося с места ДТП автомобиля попытался скрыться, проехал четыре километра и был остановлен полицией у входа в торговый комплекс в Ган-Шмуэле, где и был застрелен», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел ранее в этот день.

Ранее, 20 января, три автобуса взорвались в окрестностях израильского города Тель-Авив, пострадавших не было. Уточняется, что в попытке теракта было запланировано взорвать одновременно пять автобусов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сразу же распорядился провести мощную контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан против террористических центров. Национальной полиции было дано распоряжение усилить превентивную деятельность в городах страны против возможных террористических атак.