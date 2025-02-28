Судья объяснил, почему убийц аниматоров на Кубани не признали бандой

По словам гособвинителя Натальи Каликановой, Звездин угрожал другим потерпевшим, требуя представлять их интересы. В настоящее время вдова Чубко ходатайствует о возвращении Звездина в дело. При этом сама Дарья Чубко и ее представители судебные заседания пропускают. Также в суде выступил свидетель Сергей Третьяк, рассказавший об убийстве, совершенном Кеворкьяном в 2013 году.