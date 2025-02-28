Судья объяснил, почему убийц аниматоров на Кубани не признали бандой

Судья Игорь Мацко объяснил причины отказа в признании группы, совершившей убийство аниматоров на Кубани, бандой. Он также сообщил об угрозах, поступавших от адвоката вдовы Дарьи Чубко Александра Звездина в адрес потерпевших, сообщает «Ъ-Кубань».
В ходе рассмотрения дела об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, судья Мацко рассказал о сложностях, возникающих при взаимодействии с представителями потерпевших. В частности, вдова Кирилла дважды подавала ходатайство об отводе суда, что затягивало процесс.
Мацко пояснил, что отвод Звездина был связан с противоречиями в интересах потерпевших. Звездин также настаивал на переквалификации обвинения с «банды» на «группу лиц», что невозможно, так как для признания бандой необходимо наличие оружия, а убийство было совершено ножом.
По словам гособвинителя Натальи Каликановой, Звездин угрожал другим потерпевшим, требуя представлять их интересы. В настоящее время вдова Чубко ходатайствует о возвращении Звездина в дело. При этом сама Дарья Чубко и ее представители судебные заседания пропускают. Также в суде выступил свидетель Сергей Третьяк, рассказавший об убийстве, совершенном Кеворкьяном в 2013 году.