Daily Mail: тела актера Хэкмена и его супруги были частично мумифицированы

Тела американского актёра Юджина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы были обнаружены в частично мумифицированном состоянии.
По данным Daily Mail, 64-летняя жена актёра находилась в стадии разложения, сопровождавшегося вздутием лица и мумификацией конечностей. Аналогичные признаки отмечены и у самого Хэкмена.
Как сообщается, на протяжении двух недель супругов никто не видел. Двое сотрудников, отвечавших за техническое обслуживание дома, обратили внимание на их отсутствие и впоследствии обнаружили тела в особняке в Санта-Фе, стоимость которого оценивается в миллион долларов.
Имена погибших официально не разглашались около 12 часов после обнаружения. По словам рабочих, они давно не встречали Хэкмена и Аракаву, а следователи предположили, что смерть наступила значительное время назад.
Ранее стало известно, что причиной смерти американского актера Джина Хэкмена и его жены могло стать отравление угарным газом.