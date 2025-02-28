Daily Mail: тела актера Хэкмена и его супруги были частично мумифицированы

Как сообщается, на протяжении двух недель супругов никто не видел. Двое сотрудников, отвечавших за техническое обслуживание дома, обратили внимание на их отсутствие и впоследствии обнаружили тела в особняке в Санта-Фе, стоимость которого оценивается в миллион долларов.