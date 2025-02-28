Суд отправил под стражу главбуха за хищение 16 миллионов у ФГУП из реестра Минобороны. Третья фигурантка — дома

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 27 февраля суд определил под стражу по 24 апреля Елену Калинину. По информации «Фонтанки», она работает главным бухгалтером ФГУП. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере ей еще не предъявлено, но с подозрением фигурантка не согласна.
По версии следствия, Калинина причастна к хищению принадлежащих ФГУП «СКТБ Технолог» 16,1 млн рублей в период с ноября 2015 года по май 2016-го, в котором обвиняют арестованную замдиректора по финансам предприятия Ирину Андрееву. Согласно материалам, миллионы из оборота ФГУП вывели, завысив цену на поставку закупленного в Китае химического сырья для нужд предприятия. Сырье поставляло уже ликвидированное ООО «Ультра Д», которое в тот период возглавляла Марина Шелудченко.
Для нее следствие также просило самую строгую меру пресечения. В ночь на 28 февраля Дзержинский районный суд рассмотрел ходатайство и отказал, ограничив подозреваемую домашним арестом по 24 апреля. Судя по материалам, в настоящее время официально она не работает, воспитывает двух малолетних детей.
«Фонтанка» писала, что трех женщин по делу о мошенничестве задержали 25 февраля после обысков, с которыми зашли к вернувшемуся из-за границы директору ФГУП «СКТБ Технолог» Дмитрию Руденко. Само предприятие подведомственно Минобрнауки. Оно производит фармсубстанции, продукцию ОПК, пиротехнику. Подробнее о деле «СКТБ Технолог», элитной недвижимости его руководства и о том, как 700 тысяч евро и сам Руденко оказались во Франции, рассказывали здесь.