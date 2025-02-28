Суд отправил под стражу главбуха за хищение 16 миллионов у ФГУП из реестра Минобороны. Третья фигурантка — дома

«Фонтанка» писала, что трех женщин по делу о мошенничестве задержали 25 февраля после обысков, с которыми зашли к вернувшемуся из-за границы директору ФГУП «СКТБ Технолог» Дмитрию Руденко. Само предприятие подведомственно Минобрнауки. Оно производит фармсубстанции, продукцию ОПК, пиротехнику. Подробнее о деле «СКТБ Технолог», элитной недвижимости его руководства и о том, как 700 тысяч евро и сам Руденко оказались во Франции, рассказывали здесь.