В Костанае судят женщин за избиение фельдшера скорой помощи

Так вышло, что после получаса реанимационных действий пациентка все же скончалась. По материалам дела, 41-летняя и 51-летняя женщины, узнав о смерти матери, набросились на фельдшера Анель Баймурзину с кулаками. В итоге медработник сама оказалась на больничной койке с сотрясением мозга.