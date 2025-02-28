Музыка оборвалась внезапно: студентка не заметила, как из кармана исчез телефон

В Хабаровске задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в серии карманных краж. Он похищал телефоны и деньги у прохожих в Краснофлотском и Кировском районах. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Студентка одного из вузов города стояла на автобусной остановке в наушниках и ждала транспорт. В какой-то момент музыка прекратилась — телефон пропал. Как выяснилось позже, неизвестный незаметно вытащил гаджет из кармана и уехал на автобусе. Продать украденное он успел в ремонтную мастерскую.
Еще одной его жертвой стал 82-летний пенсионер. Мужчина снял крупную сумму в банке. Часть денег он положил во внутренний карман куртки, а около пяти тысяч рублей — во внешний, чтобы расплатиться за продукты в магазине. На выходе из банка к нему подошел неизвестный, как бы случайно прижал его к двери и в этот момент забрал деньги. Кроме того, преступник украл телефоны у двух женщин на улице.
«Полицейские задержали мужчину. Он уже привлекался за карманные кражи и нигде не работал. Основным источником дохода были именно кражи у прохожих», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Открыты уголовные дела по статье УК РФ «Кража». Мужчину отправили в изолятор, где он будет ждать решения суда.