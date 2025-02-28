Музыка оборвалась внезапно: студентка не заметила, как из кармана исчез телефон

Еще одной его жертвой стал 82-летний пенсионер. Мужчина снял крупную сумму в банке. Часть денег он положил во внутренний карман куртки, а около пяти тысяч рублей — во внешний, чтобы расплатиться за продукты в магазине. На выходе из банка к нему подошел неизвестный, как бы случайно прижал его к двери и в этот момент забрал деньги. Кроме того, преступник украл телефоны у двух женщин на улице.