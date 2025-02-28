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Детектив счёл подозрительной одновременную смерть актёра Хэкмена и его жены

Детектив из города Санта-Фе запросил ордер на обыск, так как усомнился в обстоятельствах, связанных с гибелью звезды «Супермена» Юджина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Источник: Life.ru

«Смерть двух погибших достаточно подозрительна по своей природе. Нет никаких явных признаков утечки газа», — упоминается в статье.

Газовая компания Нью-Мексико проверила дом актёра и газовые линии вокруг него. Эксперты не нашли никаких неисправностей ни в самом жилище, ни поблизости.

Life.ru сообщал, что Джина Хэкмена, двукратного обладателя «Оскара», обнаружили мёртвым в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Неподалёку лежали тела его жены Бетси Аракавы и их собаки. Хэкмену исполнилось 95 лет, а Аракаве было 63.