Детектив счёл подозрительной одновременную смерть актёра Хэкмена и его жены

«Смерть двух погибших достаточно подозрительна по своей природе. Нет никаких явных признаков утечки газа», — упоминается в статье.
Газовая компания Нью-Мексико проверила дом актёра и газовые линии вокруг него. Эксперты не нашли никаких неисправностей ни в самом жилище, ни поблизости.
Life.ru сообщал, что Джина Хэкмена, двукратного обладателя «Оскара», обнаружили мёртвым в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Неподалёку лежали тела его жены Бетси Аракавы и их собаки. Хэкмену исполнилось 95 лет, а Аракаве было 63.