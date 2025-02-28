Неуправляемый Mark II разнес в щепки леера во Владивостоке. ДТП случилось на Калинина минувшей ночью, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Автогарант».
Водитель Toyota Mark ll отправил машину в неконтролируемый занос. Автомобиль врезался в ограждение.
Установлено, что водительских прав виновник ДТП не имеет.
Напомним, во Владивостоке сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в районе дома № 22 на улице Луговая. Авария случилась, когда 74-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander двигался от улицы Спортивной в направлении Баляева. По предварительным данным, он сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.