Неуправляемый Mark II разнес в щепки леера во Владивостоке

Напомним, во Владивостоке сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в районе дома № 22 на улице Луговая. Авария случилась, когда 74-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander двигался от улицы Спортивной в направлении Баляева. По предварительным данным, он сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.