Семь миллионов из бюджета: налоговую аферу раскрыли в Хабаровске

Следователи предъявили обвинение руководителям двух хабаровских компаний и их бухгалтерам. Их подозревают в мошенничестве с налоговыми выплатами. По версии следствия, они незаконно получили из бюджета около семи миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Одна из фирм, занимавшаяся заготовкой леса, имела долг перед другой компанией, которая экспортировала древесину за рубеж по нулевой ставке НДС. Чтобы закрыть задолженность, бизнесмены подготовили фиктивные документы.
«В документах говорилось, что лес заготовлен, отправлен и продан за границу. Для прохождения налоговой проверки привлекли бухгалтеров, которые оформили поддельные отчеты и транспортные документы. Эти бумаги передали в налоговую, чтобы получить возврат НДС», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Мошенничество выявили сотрудники транспортной полиции и УФСБ. Фигуранты уже вернули похищенные деньги. Следствие продолжается, обвиняемые остаются под подпиской о невыезде.