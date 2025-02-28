Семь миллионов из бюджета: налоговую аферу раскрыли в Хабаровске

Следователи предъявили обвинение руководителям двух хабаровских компаний и их бухгалтерам. Их подозревают в мошенничестве с налоговыми выплатами. По версии следствия, они незаконно получили из бюджета около семи миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.