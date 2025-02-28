В Боготоле при пожаре погибла женщина

Вечером 27 февраля в Боготоле на улице Северная загорелся одноэтажный деревянный дом. Как сообщили в МЧС Красноярского края, пожар на 40 «квадратах» потушили три единицы техники и 11 человек.
На пепелище спасатели обнаружили тело женщины. Предварительная причина трагедии — неосторожность при курении.
Специалисты ведомства напоминают: курить в постели нельзя. Уходя из помещения, убедитесь, что сигарета потушена.
Ранее мы писали, что в Норильске завели уголовное дело после смертельной аварии с «Ладой» и «Субару».