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В Боготоле при пожаре погибла женщина

В Красноярском крае пожар, возникший из-за курения, унес жизнь женщины.

Вечером 27 февраля в Боготоле на улице Северная загорелся одноэтажный деревянный дом. Как сообщили в МЧС Красноярского края, пожар на 40 «квадратах» потушили три единицы техники и 11 человек.

На пепелище спасатели обнаружили тело женщины. Предварительная причина трагедии — неосторожность при курении.

Специалисты ведомства напоминают: курить в постели нельзя. Уходя из помещения, убедитесь, что сигарета потушена.

Ранее мы писали, что в Норильске завели уголовное дело после смертельной аварии с «Ладой» и «Субару».

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