В Иркутске устанавливают личность мужчины, поступившего в больницу с инсультом

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, мужчина не может сообщить какую-либо информацию о себе, так как у него нарушена речь. Предварительно, его могут звать Николаем. Он подрабатывал дворником в Ленинском округе столицы Приангарья.