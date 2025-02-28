В Иркутске устанавливают личность мужчины, поступившего в больницу с инсультом

22 февраля на одной из остановок общественного транспорта на Трактовой в Иркутске обнаружили пожилого мужчину, у которого случился инсульт. Гражданина доставили в медицинское учреждение, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, мужчина не может сообщить какую-либо информацию о себе, так как у него нарушена речь. Предварительно, его могут звать Николаем. Он подрабатывал дворником в Ленинском округе столицы Приангарья.
Приметы: на вид около 60 лет, рост 170−175 см, вес около 80−85 кг, глаза темные. Особых примет не имеет. При себе имелась сумка, в которой находились спортивные штаны, футболка и тапочки.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о мужчине просьба обратиться по телефонам: