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В Перми самолёт вернули на стоянку аэропорта из-за больного пассажира

Это произошло 26 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт вернули на стоянку аэропорта Перми из-за больного пассажира.

Об этом сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Инцидент произошёл 26 февраля в 18:18 с самолётом В735 авиакомпании «Ширак авиа» сообщением Пермь — Ереван.

«На исполнительном старте экипаж доложил о больном пассажире на борту, запросил зарулить на стоянку», — информирует телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Медики своевременно прибыли к воздушному судну и оказали помощь пассажиру, который почувствовал себя плохо.

Ранее perm.aif.ru писал, что от экипажа воздушного судна, которое летело из Сочи в столицу Прикамья, поступило сообщение о фантомных метках. Это случилось 8 февраля около 3:59. В тот момент самолёт был в 60 километрах от Уфы в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД. Неопознанных меток было несколько. Сигнализация при этом не сработала.

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