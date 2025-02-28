В Перми самолёт вернули на стоянку аэропорта из-за больного пассажира

Ранее perm.aif.ru писал, что от экипажа воздушного судна, которое летело из Сочи в столицу Прикамья, поступило сообщение о фантомных метках. Это случилось 8 февраля около 3:59. В тот момент самолёт был в 60 километрах от Уфы в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД. Неопознанных меток было несколько. Сигнализация при этом не сработала.