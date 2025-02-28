В Омске задержан межрегиональный наркокурьер с 5 кг наркотиков

В Омске полиция задержала наркокурьера, который перевозил пять килограммов синтетического наркотика. Во время проверки сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области установили, что 31-летний омич планирует завести на территорию нашего региона особо крупную партию наркотических средств. В итоге подозреваемый был задержан на автомобиле «Тойота ББ» на 30-м километре Сыропятского тракта по дороге из Новосибирской области в Омск. Об этом рассказали в полиции Омска.