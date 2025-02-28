Более 100 магнитных бусин проглотил двухлетний малыш в Алматы

Со слов родителей, около недели назад во время визита в гости ребенок мог проглотить металлические магниты, однако их точное количество оставалось неизвестным. При проведении рентгенографии органов брюшной полости был выявлен конгломерат из множества металлических предметов размером 6,2×2,2 см.