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Более 100 магнитных бусин проглотил двухлетний малыш в Алматы

Хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка более 100 магнитных бусин в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на городское Управление здравоохранения.

Источник: Управление здравоохранения Алматы

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы, 20 февраля в городской Центр детской неотложной медицинской помощи поступил ребенок 2 лет 3 месяцев с жалобами на возможное проглатывание инородного тела.

Со слов родителей, около недели назад во время визита в гости ребенок мог проглотить металлические магниты, однако их точное количество оставалось неизвестным. При проведении рентгенографии органов брюшной полости был выявлен конгломерат из множества металлических предметов размером 6,2×2,2 см.

Ребенка экстренно госпитализировали для удаления инородного тела. Первоначально специалисты попытались извлечь предметы эндоскопическим путем, однако из-за плотного скопления магнитов это оказалось невозможно.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства — лапаротомии и гастротомии. В ходе операции из желудка ребенка извлекли 105 магнитных бусин. После хирургического вмешательства пациент был переведен в отделение реанимации, а затем в хирургическое отделение.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.

Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы напоминает родителям о важности бдительности при выборе игрушек и настоятельно рекомендует следить за безопасностью детей, чтобы избежать подобных ситуаций.