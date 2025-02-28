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В аэропорту Иркутска остановили иностранца, которого ранее выдворили из страны

Мужчина пытался вновь попасть в Россию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Бурятии заведено дело о незаконном пересечении Государственной границы России. Жителя одной из стран Средней Азии остановили в аэропорту Иркутска.

Как выяснили силовики, ранее мужчина был выдворен из страны, однако изменил свои личные данные и вновь въехал на территорию Российской Федерации. Нарушителя заметили при прохождении пограничного контроля.

Напомним, в Иркутской области прошли учения силовых и специальных служб по отработке действий в условиях террористического акта на железнодорожном мосту через реку Белая, что в поселке Степной Усольского района. По легенде, на опоре моста обнаружена самодельная взрывчатка. В это время неизвестные подожгли склад с горючим и применили FPV-дроны по объектам войсковой части.