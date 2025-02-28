В аэропорту Иркутска остановили иностранца, которого ранее выдворили из страны

Напомним, в Иркутской области прошли учения силовых и специальных служб по отработке действий в условиях террористического акта на железнодорожном мосту через реку Белая, что в поселке Степной Усольского района. По легенде, на опоре моста обнаружена самодельная взрывчатка. В это время неизвестные подожгли склад с горючим и применили FPV-дроны по объектам войсковой части.