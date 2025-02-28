Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Сормовском районе

Видеокадры с места с смертельного ДП с участием каршерингового автомобиля в Нижнем Новгороде опубликовала ТК «Волга».
Происшествие случилось на улице Землячки в Сормовском районе вечером 27 февраля. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Нижегородской области, погибли два человека и пятеро получили ранения.
Известно, что молодой водитель решил покатать свои друзей — двух парней и двух девушек — на каршеринговом авто. Он гнал с превышением скорости, вылетел на встречку, не справился с управлением и вылетел на остановку общественного транспорта, где в тот момент стояли люди. Погибли две женщины, которые ждали автобуса.
Одна из девушек и юноша получили сотрясение мозга и были госпитализированы. Сам виновник ДТП отделался ушибами.
Расследование на контроле у прокуратуры.