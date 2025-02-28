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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Сормовском районе

Каршеринговый автомобиль перевернулся и снес остановку с людьми.

Видеокадры с места с смертельного ДП с участием каршерингового автомобиля в Нижнем Новгороде опубликовала ТК «Волга».

Происшествие случилось на улице Землячки в Сормовском районе вечером 27 февраля. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Нижегородской области, погибли два человека и пятеро получили ранения.

Известно, что молодой водитель решил покатать свои друзей — двух парней и двух девушек — на каршеринговом авто. Он гнал с превышением скорости, вылетел на встречку, не справился с управлением и вылетел на остановку общественного транспорта, где в тот момент стояли люди. Погибли две женщины, которые ждали автобуса.

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Одна из девушек и юноша получили сотрясение мозга и были госпитализированы. Сам виновник ДТП отделался ушибами.

Расследование на контроле у прокуратуры.

ДТП