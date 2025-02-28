Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Сормовском районе

Известно, что молодой водитель решил покатать свои друзей — двух парней и двух девушек — на каршеринговом авто. Он гнал с превышением скорости, вылетел на встречку, не справился с управлением и вылетел на остановку общественного транспорта, где в тот момент стояли люди. Погибли две женщины, которые ждали автобуса.