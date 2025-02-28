СКР возбудил уголовное дело по факту нападения ротвейлера в Екатеринбурге

Об этом сообщает официальный телеграм-канал СУ СКР региона. Главе ведомства взял ситуацию на свой контроль.
Уголовное дело возбуждено по ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи СКР выясняют обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Напомним, что инцидент произошел в эту среду на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга в районе Широкой речки. Домашний ротвейлер напал на молодую женщину с малолетним ребёнком и нанес обоим телесные повреждения.
Женщина была вынуждена порядка получаса пролежать на снегу, закрывая сына собственным телом, пока проезжавшие мимо автомобилисты пытались отогнать агрессивного пса. В итоге у 31-летней пострадавшей диагностирован открытый перелом и кусаные раны на обеих руках.
Как ранее сообщалось, Свердловский областной суд рассмотрел дело о нападении пса на ребенка на территории питомника ездовых собак «С вершины Эльбруса». Собака несколько раз укусила 6-летнюю девочку за лицо. Размер компенсации морального вреда потерпевшей был увеличен двое, до 300 тысяч рублей.