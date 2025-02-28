СКР возбудил уголовное дело по факту нападения ротвейлера в Екатеринбурге

Как ранее сообщалось, Свердловский областной суд рассмотрел дело о нападении пса на ребенка на территории питомника ездовых собак «С вершины Эльбруса». Собака несколько раз укусила 6-летнюю девочку за лицо. Размер компенсации морального вреда потерпевшей был увеличен двое, до 300 тысяч рублей.